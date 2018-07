Stikstof, Sevn Alias en Isha naar nieuw Limburgs hiphopfestival Hip Hub Hooray

Hib Hub Hooray, een initiatief van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, wordt bestempeld als 'een Euregionaal cultuurproject'. Bedoeling is dat hiphoptalent uit de Euregio Maas-Rijn, die zich uitstrekt over Belgisch en Nederlands Limburg, Luik en Aken, aan artistieke uitwisseling doet, iets wat volgens de initiatiefnemers tot nog toe niet gebeurde.

De opzet van het project is drieledig. Er is een artistiek luik (de zogenaamde 'Hubs', ontmoetingsmomenten waarop rappers, producers, street artists en dansers onder begeleiding van professionele coaches de handen in elkaar slaan), een sociaal-cultureel luik (de 'Hip Hub Retreat', een nazomerkamp met hiphopworkshops) en een festivalluik.

Dat laatste is 'de finale' van het project en vindt plaats op zaterdag 29 september in de gewezen Ambiorixkazerne in Tongeren. De eerste namen op de affiche zijn de Brusselse rapper Isha, het eveneens Brusselse hiphopcollectief met Zwangere Guy Stikstof en de nederhopper achter Patsergedrag Sevn Alias. Meer namen volgen binnenkort. Er worden ook enkele spots op de affiche vrijgehouden voor deelnemers aan de 'Hubs'.