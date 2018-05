Steak Number Eight kondigt nieuw begin aan: 'Om vooruit te gaan, moet je iets achterlaten'

Op 2 november speelt post-sludgemetalband Steak Number Eight zijn allerlaatste concert in de huidige gedaante in de Gentse Vooruit. Dat heeft de groep zelf aangekondigd in een persbericht. Zelf wil de band expliciet niet over stoppen spreken, maar wat de toekomst brengt, is nog niet helemaal duidelijk. 'In Gent vieren we de dood van wat we geweest zijn en de geboorte van wat we zullen zijn', klinkt het in een Facebookbericht.

'Na deze 15-jaar durende rollercoaster voelen we dat de tijd is gekomen om wat dingen te herkaderen om de creativiteit in onze puurste vorm tot zijn recht te laten komen. Het is daarom onoverkomelijk dat we iets belangrijks moeten afsluiten en veranderen', zegt de groep.

'Als we terugkijken naar de muziek die we in al die jaren geschreven en live gespeeld hebben, zijn we daar nog steeds zeer trots op. Maar als muzikanten zijn we echter ook geëvolueerd en voelen we dat we ook op muzikaal vlak ons niet meer honderd procent thuis voelen met hoe de band nu bestaat', klinkt het.

Mastodon

Steak Number Eight wordt opgericht in 2003. Brent Vanneste, Joris Casier, Cis Deman en Jesse Surmont kiezen als naam een nummer van de band van Thobias, de oudere broer van Brent, waar ze allemaal erg naar opkijken. 'Los van de enorme vriendschap die we onderling in de band opbouwden, werd het snel duidelijk dat muziek maken zowat het enige was in ons leven wat ons echt boeide. Zeker wanneer dit alles doorstoken werd door thema's als de dood', zegt Brent Vanneste in het persbericht.

In 2005 verloor Vanneste zijn broer. Zo ging de groepsnaam op den duur als een molensteen om de nek voelen, vertelt hij dinsdag in De Morgen. Drie jaar geleden sprak hij er nog over in Knack Focus: 'Elke Steak-plaat is een stap in dat rouwproces, ook nu nog. Was mijn broer er nog geweest, dan was ik misschien nooit in de muziek gestapt. Wie zal het zeggen?'

In 2008 steekt de groep het neus aan het venster door als jongste band - de gemiddelde leeftijd van de bandleden op dat moment is veertien jaar - ooit Humo's Rock Rally te winnen. Er volgen vier goed onthaalde albums en de groep speelt op talloze Belgische festivals, waaronder metalhoogmis Graspop en Pukkelpop. Vorig jaar mocht Steak Number Eight zelfs nog op tournee met Mastodon, nadat ze eerder al met onder anderen Deftones hadden getourd.