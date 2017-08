Spotify verwijdert racistische muziek

Spotify gaat 37 zogenaamde white supremacist bands verwijderen van haar streamingdienst. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt in een mededeling.

Het gaat om bands die in 2014 op een lijst stonden, opgesteld door burgerrechtenbeweging Southern Poverty Law Center (SPCL). De beweging lijstte 54 muziekgroepen op die superioriteitsracistische teksten brengen en vertegenwoordigd waren in de online muziekwinkel iTunes. Apple besliste uiteindelijk om die bands van iTunes te halen.

Begin deze week rakelde Digital Music News de lijst terug op, maar dan om te onderzoeken welke van die bands er actief zijn op Spotify. De site vond 37 bands terug, waaronder enkele die niet op de oorspronkelijke lijst stonden. 'In het licht van de gewelddadige confrontaties in Charlottesville en een steeds luidere blanke superioriteitsstem, moet de aanwezigheid van white supremacy muziek op Spotify in een ander licht worden bekeken.'

De Zweedse streamingdienst heeft nu gehoor geven aan de klacht. 'We ondernemen onmiddellijk actie om het materiaal te verwijderen', zegt het bedrijf in een mededeling. 'We zijn blij dat we over deze inhoud werden verwittigd. Veel bands hebben we vandaag al verwijderd, terwijl we de andere in spoed aan het bekijken zijn.'

In Billboard vulde een woordvoerder aan dat de Spotifycatalogus muziek bevat van 'honderdduizenden platenlabels'. 'Die zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor bedenkelijke inhoud die ze aan Spotify leveren', klonk het. 'Maar illegale content die aanzet tot haat of geweld op basis van ras, religie, seksualiteit enzovoort wordt niet getolereerd.'

Spotify doet meer dan de content verwijderen. Ze pusht ook haar eigen afspeellijst Patriotic Passion, met onder meer Jimi Hendrix, Eminem en Simon & Garfunkel, die een soundtrack vormt van 'een Amerika dat het waard is om voor te vechten'.

De laatste dagen maken steeds meer bedrijven bekend dat ze initiatief willen nemen tegen superioriteitsracisme. Betaalplatform PayPal heeft aangekondigd dat ze maatregelen zal nemen tegen betalingen of donaties die haat, geweld of racisme in de hand werken, meldt CNN. Ook Uber wil white supremacist gebruikers van haar app bannen, schrijft The Verge.