Spotify richt zijn pijlen op de Belgische streamingmarkt

In tegenstelling tot ons omringende landen als het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, heeft België tot op heden geen eigen Spotify-kantoor, of toch geen dat zich met meer dan sales bezighoudt.

Maar er lijkt verandering op til, aldus Jarri Van der Haegen, de blogger achter Disco Naïveté en de manager van onder meer Tsar B en WWWater. 'Spotify heeft zopas een vacature uitgeschreven voor een medewerker met de welomlijnde taak om 'de Belgische streamingmarkt te helpen voeden'. Een teken dat er naar ons land gekeken wordt.'

Goed nieuws, want voorlopig blijft het Spotify-bereik van Belgische artiesten door het gebrek aan een centraal aanspreekpunt overwegend lokaal, berust het allemaal op toevalstreffers en missen we dus kansen, meent Van der Haegen.

'Pas als je als artiest bij een Spotify-kantoor kunt aankloppen, maak je kans om door de streamingdienst ondersteund te worden.' De bekendste vorm van ondersteuning zijn de toonaangevende, honderdduizenden keren gestreamde playlists die Spotify zelf beheert, zie bijvoorbeeld Today's Top Hits en New Music Friday. 'Het volstaat dat je in zo'n grote playlist belandt om in een maand tijd al je investeringen terug te verdienen, en er in het beste geval nog wat aan over te houden ook. Kijk naar de Nederlandse componist Joep Beving, of naar jonge Spotify-sterren als Ella Vos, Michl of Naaz.'

Mogen we, met de komst van die op België gerichte Spotify-medewerker, weldra vaderlandse artiesten aan dat rijtje toevoegen? Van der Haegen: 'Wat vreemd is, is dat die medewerker geacht wordt vanuit het Amsterdamse Spotify-kantoor te werken. Zo zal ons grote Spotify-aanspreekpunt toch iets te ver af staan van de Belgische markt en al zijn gevoeligheden. We zijn er dus nog niet, maar dit is wél een goede eerste stap richting Belgische Spotify-successen.'