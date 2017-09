Spotified: dit zijn de nieuwe spelers van de streamingwereld

DE GATEKEEPERS

De samenstellers van Spotify's playlists. Straks de meest invloedrijke mensen in de muziekwereld. Als ze dat nu al niet zijn. Zij zijn het die beslissen welke artiesten in een playlist worden opgenomen en welke plaats ze daarin krijgen. Mocht een samensteller beslissen om straks uw track in New Music Friday te steken, dan is uw carrière gelanceerd. Mocht een samensteller beslissen om de volgende single van Taylor Swift niet in Today's Top Hits op te nemen, dan flopt het nummer. De bekendste gatekeeper is Tuma Basa, de man achter RapCaviar, een hiphopplaylist - en de belangrijkste playlist van het moment. Artiesten als Desiigner, Rae Sremmurd, Migos en Lil Uzi Vert danken hun wereldhits aan hem.

DE FAKE ARTISTS

Afgelopen zomer was er enige controverse toen Amerikaanse media Spotify ervan beschuldigden fake artiesten te engageren. In het bijzonder werden daarbij Peaceful Piano en Deep Focus vermeld. Scroll door die playlists en je komt volledig onbekende namen tegen als Karin Borg en Charles Bolt, artiesten met slechts twee nummers maar miljoenen streams van wie geen gegevens terug te vinden zijn. Waarschijnlijk zitten daar ghostcomponisten achter, die onder verschillende pseudoniemen muziek afleveren. De vraag is of ze daarvoor een deal met Spotify hebben gesloten, waardoor de streamingdienst niet alle royalty's van hun lucratieve playlists zou moeten uitbetalen. Spotify ontkent, maar er is wel iets raars aan de hand.

DE SCAMMERS

Best wel geinig: de talloze oplichters die op Spotify hun geld proberen te verdienen. Zo is er DJ Majestick, die zowel het nummer I'm In Love with the Shape of You als I'm in Love with Your Body heeft uitgebracht. Ed Sheeran-fans zullen de scam herkennen: het is een poging om luisteraars die de juiste titel van een hit niet kennen naar hun nummer te lokken en zo de streams te cashen. Bestaat voor elke grote hit, de ene al succesvoller dan de andere. Zo heeft King Stitch met Be humble. (met een punt vanachter) al een miljoen luie Kendrick Lamar-fans om de tuin geleid. In principe heeft dat hem een dollar of 5000 opgeleverd. Ook Ryan Adams valt daar min of meer onder: door 1989 integraal te coveren op een moment dat de originele plaat van Taylor Swift niet op Spotify stond, heeft hij heel wat streams die voor haar bedoeld waren, weten te verzamelen. Dat was listig.

DE REGENMAKERS

Misschien wel de intrigerendste artiest op Spotify is Rain Sounds, een man of vrouw die zich specialiseert in nummers als A Gentle Thunderstorm, Gentle Rain Fall, The Early Morning Rain, Rain Drops on a Tin Roof en Sleep Rain. De markt voor mensen met tinnitus, slaapproblemen en een voorliefde voor regengeluiden blijkt enorm: Rain Sounds heeft al honderden miljoenen streams verzameld. Blijkbaar spelen ook wellnesscentra, die dit soort white noise in een permanente loop zetten, daar een rol in. Mocht Rain Sounds echt één persoon zijn en die persoon daadwerkelijk alle royalty's uitbetaald worden, dan spreken we hier over een visionair genie.