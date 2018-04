Soulwax brengt BBC Essential Mix uit als volwaardig album

2017 was het jaar van de grote comeback van Soulwax. Niet alleen brachten Stephen en David Dewaele het fel gesmaakte From Deewee uit, ze mochten in mei vorig jaar ook een Essential Mix maken voor BBC Radio 1. Daarmee sloten ze aan in een rijtje top-dj's dat eerder achter de decks van gastheer Pete Tong mocht kruipen, van Basement Jaxx tot Dave Clarke.

Het verschil tussen hen en de Dewaeles? De broers vulden de helft van hun twee uur durende set met alleen maar nieuwe muziek, opgebouwd rond het woord essential. Die brengen ze meer dan een jaar later, op 22 juni, uit als een album met twaalf tracks, die allemaal Essential heten met een volgnummer van One tot Twelve.

De eerste 'single' uit dat album werd donderdag gelost. De keuze viel op Essential Four. De stem die je hoort, is die van Charlotte Adigéry, alias WWWater, die dit jaar nog een tweede ep onder haar eigen naam wil uitbrengen op Deewee, het label van de Dewaeles.