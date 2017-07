Sonic City vult line-up aan met 11 nieuwe namen

Sonic City, het festival van het Wilde Westen in Kortrijk, heeft bijna zijn volledige line-up rond. Die wordt dit jaar bestierd door Thurston Moore, voormalige frontman van Sonic Youth. Nu zijn er opnieuw elf nieuwe namen bekendgemaakt, die Moores link met de undergroundscene verraden.

Op vrijdag 10 november is er, nieuw dit jaar, een extra dag in de vorm van een pre-party die het Wilde Westen zelf samenstelde. The Soft Moon, Metz en nieuwe naam Brian Case mogen het tiendeverjaardagsfeestje van het eigenzinnige festival op gang trekken.

Voor zaterdag 11 november werden Pharmakon, Marisa Anderson, MAG, Ashley Paul, Nøught en Wilcogitarist Nels Cline aangekondigd.

Zij delen het podium met de Thurston Moore Group, Liars, Sun Kil Moon, Steve Gunn, voormalig gitarist in de Violators van Kurt Vile, en Olimpia Splendid.

Nieuw voor zondag 12 november, zijn The Ex, Dälek, Dennis Tyfus + Cameron Jamie, Ela Orleans, een trio met multi-instrumentalist Keiji Haino, drummer Teun Verbruggen en toetsenist Jozef Dumoulin en een concert van Thurston Moore met Stephen O'Malley (Sunn O))) ) en freejazzsaxofonist Mats Gustafsson. Eerder waren voor de slotdag This Is Not This Heat, Wire, Moore Mother en Joe McPhee + DKV aangekondigd.

Er zijn enkel nog tickets voor de pre-party (20 euro) en voor het zondagsprogramma, maar vanaf dinsdag 5 juli om 17 uur gaan er nieuwe tickets in verkoop, ook voor zaterdag. Dat komt doordat het festival verplaatst werd van De Kreun naar Depart, een grotere concertzaal op wandelafstand van De Kreun. Leden van het Wilde Westen krijgen korting.