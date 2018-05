Sonic City strikt Courtney Barnett als curator

De Australische singer-songwriter Courtney Barnett zal dit jaar Sonic City cureren, het festival van concertorganisatie Wilde Westen. Ze volgt onder meer Thurston Moore, Savages en Preoccupations - toen heette de band nog Viet Cong - op.

Barnett brak drie jaar geleden door met een combinatie van indierock en gortdroge teksten op Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit. Vorig jaar bracht ze een plaat uit met Kurt Vile. Haar tweede volwaardige soloplaat, Tell Me How You Really Feel, liet ze vorige maand nog op de wereld los.

De medewerking van Barnett werd al enkele dagen geteased op de socialemediakanalen van Sonic City met de spreuk 'the future is female'. En inderdaad, de meeste van de eerste namen die Wilde Westen lokt, zijn grotendeels vrouwelijk. Onder anderen Eleanor Friedberger, Jen Cloher (in het dagelijks leven mevrouw Barnett), de 18-jarige indiebelofte Snail Mail en uiteraard Barnett zelf tekenen present.

Ook deze namen kondigde Sonic City aan: FACS, The Coathangers, Beverly Glenn-Copeland, Drinks, Mint Field, SASAMI, The Courtneys en Dream Wife.