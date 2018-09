Songwriter Arsenal (50) overleden: 'We hebben onze doorbraak aan hem te danken'

Vitalino Dos Santos remde volgens Het Laatste Nieuws te laat met zijn vrachtwagen voor een file die ontstaan was door een eerder ongeval. Zijn voorliggers stopten wel tijdig, waarop Vitalino Dos Santos op hen inreed en zijn vrachtwagen vuur vatte.

De man was naast zijn beroep als vrachtwagenbestuurder ook muzikant, die achteraf gezien niet weg te denken is uit de geschiedenis van de populaire Belgische band Arsenal. 'Ik heb hem heel toevallig leren kennen. Hij moest bij mijn buurvrouw zijn, passeerde langs mijn deur en zag dat ik een eigen studio had', vertelde bezieler Hendrik Willemyns vier jaar geleden in Knack Focus. '"Ik maak ook muziek en heb wat nummers liggen die ik zou willen opnemen. Kan dat bij u?" vroeg hij. Het zag er een toffe gast uit, dus zei ik: "Oké, ça va."'

'Uiteindelijk hebben we hem ook voor Arsenal ingeschakeld. Omdat zo'n vreemde stem ons wel beviel, zijn we ons beginnen in te werken in wereldmuziek, een genre dat ons voordien helemaal niet interesseerde. Was Mario er niet geweest, dan zou Arsenal wellicht een veel klassiekere danceact zijn geworden, die volgens mij ook sneller weer zou zijn weggeëbd.'

Vitalino Dos Santos is te horen op A Volta, de eerste single van Arsenal, en schreef ook mee met onder meer Saudade en Mr. Doorman. In de videoclip van Saudade is hij ook te zien.