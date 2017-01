Skrillex herenigd met emoband From First To Last

Tien jaar nadat Sonny Moore de kohl in de ring smeet om zich te focussen op zijn DJ-carrière onder het ondertussen wereldberoemde pseudoniem Skrillex is hij opnieuw in de studio gekropen met zijn voormalige bandmakkers van de emoband From First To Last. Moore frontte de band van 2004 tot 2007 tijdens het hoogtepunt van de emocore-periode en koos na drie jaar voor een andere lucratieve muziektak om zijn stembanden rust te geven.

Moore hintte al naar een reünie toen hij op Instagram een foto postte van zichzelf, Mark Hoppus (Blink 182), Travis Barker (Blink 182), Matt Good (From First To Last) en producer John Feldmann met de caption 'Studio Time'. Op 15 januari, niet toevallig zijn verjaardag, plaatste 'Skrillex' dan een korte soundclip van de nieuwe FFTL-song 'Make War' op zijn socialmediakanalen en bevestigde zo de geruchten.

Volgens Consequence of Sound heeft Moore de song mee geschreven en geproducet en is het ook zijn stem die je op de plaat hoort. Het is niet duidelijk of Skrillex van plan is meer materiaal met zijn voormalige band op te nemen en wat dat dan betekent voor zijn DJ-carrière.

'Make War' is te beluisteren via Spotifyen iTunes.