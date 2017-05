Sigur Rós organiseert zesdaags festival in IJsland

Dit weekend dropte Sigur Rós een teaservideo van tien seconden zonder een noot muziek. De woorden 'Norður Og Niður' - vertaald: 'noordwaarts en naar beneden' of 'ga recht naar de hel - lijken in het filmpje vlam te vatten en in as uiteen te vallen. De vertaling van de frase is 'Noord en beneden', of zo weten we nu, 'recht naar de hel'.

Onderaan de video staat een link een link die leidt naar een oproep om je in te schrijven voor de mailing list van de band. Wanneer je je mailadres invult, krijg je een mail met de boodschap 'soon' en een foto van de groep.

Een woordvoerder van de band liet aan Pitchfork weten dat het geen aankondiging voor een nieuwe plaat is. Waar ze dan wel naar hinten, was een raadsel, tot nu.

De band zal onder de noemer Norður og niður zes dagen lang haar tenten opslaan in Harpa, een groot concert- en congreshallencomplex in Reykjavik. Ze zullen 'de kortste dagen van het jaar', van 26 tot en met 31 december 2017, invullen met 'het stralendste gamma aan muziek, kunst en performances uit IJsland en daarbuiten.' Volgens de nieuwe teaser zal er ook plaats zijn voor dansvoorstellingen, filmscreenings en geïmproviseerde gebeurtenissen.

Zelf zal de IJslandse band vier keer spelen in Eldborg, de grootste zaal van Harpa, en dat op 27, 28, 29 en 30 december. Het worden de eerste shows op eigen bodem voor Sigur Rós in vijf jaar.

Wie zich nu al wil registreren voor de voorverkoop, kan dat hier.