Sigur Rós deelt mysterieuze aankondiging

De teaservideo is wel erg mysterieus: hij duurt slechts tien seconden en er komt geen noot muziek aan te pas. De woorden 'Norður Og Niður' lijken vlam te vatten en in as uiteen te vallen. Maar wat heeft het te betekenen? De vertaling klinkt als volgt: 'Noord en beneden'.

Onderaan de video prijkt een link die leidt naar een oproep om je in te schrijven voor de mailing list van de band. Wanneer je je mailadres invult, krijg je een mail met de boodschap 'soon' en een foto van de groep.

Een woordvoerder van de band liet aan Pitchfork weten dat het geen aankondiging voor een nieuwe plaat is. Waar ze dan wel naar hinten, is voorlopig een raadsel. Het laatste album van Sigur Rós dateert van vier jaar geleden.

(LP)