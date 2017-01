Sigur Rós concerteert in het najaar in Vorst Nationaal

Na de VS schuimt de eigenzinnige IJslandse band in het najaar ook de betere zalen in Europa af. Op zondag 1 oktober staan ze in Vorst Nationaal.

Wie er al eens bij was, kan het beamen: concerten van Sigur Rós zijn doorgaans een unieke muzikale belevenis, volgepropt met unieke sounds die linea recta tot de ziel van de aanwezigen lijken te spreken. Ook tijdens hun 'An evening with Sigur Rós'-tournee mogen fans zich verwachten aan een aparte avond, deze keer opgesplitst in twee sets, met een pauze tussendoor. Op het menu: een selectie van de mooiste nummers uit hun repertoire, maar ook een greep songs uit hun binnenkort te verschijnen achtste langspeler.

De tournee start op 16 september in Manchester, waarna ook onder meer Londen, Parijs, Amsterdam, Stockholm, Oslo, Berlijn, Wenen en Brussel aan de beurt komen.

De ticketverkoop voor Vorst Nationaal start op vrijdag 3 februari om 9u. (DB)