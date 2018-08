Shht neemt Knack Focus' Instagrampagina over op Zuid-Afrikaans festival

'De verwarrendste groep van het land', werden ze hier eerder genoemd. Een die 'tot de hedendaagse Belgische noisescene wordt gerekend maar Auto-Tune gebruikt en Queen covert', en die klinkt 'als Kanye West, Jane's Addiction, Zombie National en Raketkanon die botsen op een kruispunt in Absurdistan'.

Een ding is zeker: dit Gentse rariteitenkabinet behoort tot het spannendste wat u dezer dagen op een podium kunt zien. Dat bleek al uit hun concerten op Linkerwoofer in Antwerpen en het Absolutely Free Festival in Genk.

Zelfs tot in Zuid-Afrika horen ze het donderen, want Shht mag er deze week aantreden op het gerenommeerde Oppikoppi-festival, in Northam. U hoeft niks van hun uitje te missen: donderdag palmt de groep een dag lang de Instagrampagina van Knack Focus in, en nemen ze u via een story mee voor, achter, naast en op het podium van Oppikoppi.