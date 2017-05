Shelter en Wablief?! verdwijnen op Pukkelpop

Pukkelpop heeft woensdag de podiumindeling bekendgemaakt. Opvallend: daarin is niet langer plaats voor de Wablief?!, die vooral Belgische groepen onderdak bood, en de Shelter, waar de zwaardere gitaren aan bod kwamen.

De twee kleinere podia die de festivalorganisatie vorig jaar introduceerde, blijven. In de Booth treden opnieuw beloftevolle dj's op, terwijl de Lift elke festivaldag anders wordt ingevuld. Donderdag is dat urban, vrijdag pop en rock en zaterdag de stevigere gitaren, deels als vervanging van de Shelter.

'Op deze manier krijgen alle artiesten meer tijd en ruimte, zodat ze in optimale omstandigheden kunnen optreden. We proberen nog scherper te programmeren. Elke artiest op de juiste plaats en binnen de juiste schaalgrootte', aldus Chokri Mahassine, festivalorganisator.

Op vraag van de groepen

Aan Knack Focus legt Mahassine een en ander verder uit. 'Een hardere groep die echt beloftevol is, maar tegelijk nog vrij klein en onbekend, zoals Ho99o9, plaatsen we dit jaar in de Lift. Een hardere groep die al populair is, zoals Rise Against, staat dan weer in de Marquee. The Shelter is daar te klein voor.'

De Belgen die normaal een plaats kregen in de Wablief?!, wil Mahassine nu 'exclusiever programmeren'. 'Het heeft geen enkele zin om een groep of deejay te laten spelen als ze diezelfde zomer op 10-tal andere plaatsen in België te zien zijn. Dan bieden we die groep geen echte meerwaarde, en ons publiek evenmin. Nu krijgen de Belgen die op Pukkelpop staan - en dat zijn er toch opnieuw heel wat - ook het podium waarvan wij vinden dat ze daar het best tot hun recht komen', legt hij uit.

'Een hardere Belgische groep, zoals Gruppo di Pawlowski, kan naar de Lift, een deejay naar de Boiler Room, Castello of Booth. Overigens wilden de Belgische acts eigenlijk liever zelf op andere podia staan dan enkel in de Wablief?!. Op dezelfde manier vroegen de hardere rockgroepen ook dikwijls om elders dan in The Shelter te mogen spelen.'

Verder voegde Pukkelpop nog acht namen toe aan de affiche: Témé Tan, Anna Of The North, Bjeor, DC Salas, DMT Lemons, Forest Swords, RAY BLK en Supreems. Het festival vindt plaats van 16 tot en met 19 augustus in Kiewit. Tickets zijn al te koop.

Check hieronder de Knack Focus-kaart met al het nieuws voor de festivalzomer.