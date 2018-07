Selah Sue en Ben L'Oncle Soul zingen Disneyklassiekers op Jazz Middelheim

Met de albumreeks Jazz Loves Disney stoft The Amazing Keystone Big Band al sinds 2016 Disneyliedjes af als waren het jazzstandards. Topvocalisten genre Gregory Porter, Jamie Cullum en Melody Gardot leenden er hun stem aan. Inmiddels heeft het project een livevervolg gekregen, en daar springt nu ook Jazz Middelheim op de kar van.

The Amazing Keystone Big Band komt op 11/8 naar Park Den Brandt in Antwerpen en brengt stemmen als Hugh Coltman, China Moses en Myles Sanko mee, maar ook onze eigen Selah Sue en de Franse soulzanger Ben L'Oncle Soul. Selah Sue zong voor de tweede Jazz Loves Disney-plaat de Assepoesterklassieker So This Is Love in, Ben L'Oncle Soul waagde zich aan I Wanna Be Like You uit Jungle Boek.

Jazz Middelheim vindt tussen 9 en 12 augustus plaats in het Antwerpse Park Den Brandt en heeft ook onder meer Kamasi Washington, Black Star, TaxiWars, Melanie De Biasio en Archie Shepps tribute aan John Coltrane op de affiche staan. Alle info: Jazzmiddelheim.be.