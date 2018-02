SeizoensKlanken is terug, mét een drummer: 'Nu kunnen we met meer vertrouwen op festivals mikken'

Liefhebbers van elektronisch geëxperimenteer hebben SeizoensKlanken op de radar staan sinds de release van hun album DagxNacht vorig jaar. Onder meer Studio Brussel zette toetsenist Gilles Helsen en gitarist Freek Vreys toen in dezelfde kooi gezet als andere speelvogels à la Kaytranada en Stuff.

Nauwelijks een jaar later mikt de groep, versterkt met jazzdrummer Cas Kinnaer, opnieuw een ep richting platenboer. IV Movements verwijst naar de vier nummers op de ep, die volgens Helsen als de bewegingen van een klassieke symfonie zijn opgevat. In het nieuwe werk is er meer ruimte voor improvisatie. 'We hebben het livegevoel beter kunnen vatten dan op de vorige plaat. Door de toevoeging van livepercussie komen we op het podium ook beter uit de verf en durven we met meer vertrouwen op de festivals mikken.'

Dat de ep, die in maart verschijnt, ook dansbaarder is, mag geen wonder heten: SeizoensKlanken werkte de laatste maanden intensief samen met Moving Ground, het gezelschap van de Antwerpse choreografe Evelyne Van Hecke, in het kader van een residentie in het Geelse culturele centrum De Werft. Voor de videoclip van single The Collective Body combineerde Van Hecke hedendaagse dans en house-bewegingen tot een intieme choreografie. 'We hebben meerdere versies opgenomen van de dans', zegt Helsen. 'De clip zelf springt constant tussen twee takes, wat voor een vreemd, verhakkeld effect zorgt.'

'Door met kunstenaars uit andere disciplines samen te werken, ga je anders naar je werk kijken', voegt Helsen eraan toe. 'Zij focussen op ritmes waar je zelf geen oog voor hebt. Door hun inbreng zijn wij onze nummers anders gaan opbouwen.'