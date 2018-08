School is Cool in een electro-jasje: zo klonk Fortress op Theater Aan Zee

'Er zijn weinig dingen die ik liever doe dan frontvrouw zijn', dixit Hanne Torfs, eerder dit jaar in De Morgen. En kijk, naast haar vaste betrekking als toetseniste van School Is Cool treedt ze nu ook zelf op het voorplan als zangeres bij Fortress.

Vrijdag speelde Torfs met dat project, waar ook Ruben Den Brok (toetsen, elektronica) en Anke Verslype (drums) deel van uitmaken, in het Fort Napoleon in Oostende, in het kader van Theater Aan Zee en hun Jong Muziek-programma.

Ooit was Torfs een metalhead en met School Is Cool beoefent ze indierock, maar daar blijft bij haar eigen groep weinig van over. Met Fortress kiest ze resoluut voor elektropop, met ook toefjes techno en deep house. Op Theater Aan Zee klonk dat zo: