Sade is opnieuw cool. Met dank aan Drake

'IM LISTENING TO A SADE SONG WHAT THE FUCK DID WE ALL DIE THIS IS CRAZY', tweette El-P, de helft van hiphopduo Run the Jewels. En dat was niet eens de meest extatische reactie bij het verschijnen van Sade's nieuwe single Flower of the Universe, geschreven voor de Disneyfilm A Wrinkle in Time. Het was dan ook alweer zeven jaar geleden dat we voor het laatst van Sade hadden gehoord. Tijd die de Brits-Nigeriaanse zangeres, geboren als Helen Folesade Adu, in alle rust had doorgebracht in haar cottage in een Engels boerengat.

...