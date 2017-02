Rumours has it: tien songs die doen denken aan Fleetwood Mac

Haim - Honey & I

De zusjes Haim staken hun liefde voor Fleetwood Mac, meegekregen van mama en papa, nooit onder stoelen of banken. Ze brachten al verschillende covers én een versie van Rhiannon met Stevie Nicks. Ook hun eigen nummers dragen de muzikale erfenis duidelijk met zich mee.

Kurt Vile - Never Run Away

'It's totally our Tusk, but no cheese. Just rock'. Zo omschreef Vile zijn vijfde muzikale worp, verwijzend naar het album van Fleetwood Mac uit 1979. Zijn uitstekende Wakin On A Pretty Daze maakt alvast kans om even tijdloos te worden.

Trixie Whitley - Before The Beginning

In 2012 verscheen het album Just Tell Me That You Want Me: A Tribute to Fleetwood Mac. Kanjers als Tame Impala, MGMT en Antony Hegarty brachten een muzikale ode aan de band. Ook onze eigenste Trixie Whitley kreeg de eer om een nummer te coveren.

Warpaint - Undertow

Het vrouwelijke kwartet uit Californië staat bekend om hun dromerige indierock, prominente gitaren en harmonische zanglijnen. Een psychedelisch variant op Rumours zowaar.

Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow

Broer en zus Stone brengen al jaren zeemzoete indiefolk. In 2015 mochten ze het voorprogramma van Fleetwood Mac verzorgen in thuisbasis Australië en Nieuw Zeeland.

Julia Holter - Gold Dust Woman

Het lijstje van Rumourscovers is eindeloos, maar die van Holter is het beluisteren waard. Ze bestrooit het legendarische nummer met nog wat extra gold dust en zorgt zo voor een geheel eigen versie.

Midlake - Roscoe

Luister eerst You Make Loving Fun en dan naar onderstaand nummer. Spreekt behoorlijk voor zich.

Chairlift - Frigid Spring

Als zangeres en helft van het duo Chairlift stelt Caroline Polacheksh haar technische zangcapaciteiten tentoon. Ze wordt soms vergeleken met Christine McVie, omwille van haar al even unieke persoonlijkheid en stem.

Weyes Blood - Generation Why

In haar album Front Row Seat to Earth bracht Weyes Blood het beste van de seventies en 2016 samen. Psychedelische folk met synths en weemoedige lyrics met een tikje humor: wij voorspellen een veelbelovende carrière.

Florence + The Machine - Delilah

Hartenzeer, een stembereik om u tegen te zeggen en catchy melodieën: Florence Welch zet de traditie van Rumours eigenhandig verder. Probeer vooral niet mee te zingen.