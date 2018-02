Rock Werchter krijgt een vierde podium

Wie het Festivalpark van Werchter op zijn duimpje denkt te kennen, zal deze zomer vreemd opkijken. De organisatie plant nieuwe bomen en struiken én introduceert een nieuw podium, ingebouwd in The Slope, de helling die vorig jaar werd geïntroduceerd. Met The Slope wil Rock Werchter kleinere bands introduceren bij een groter publiek. Tot slot wordt ook The Barn groter: het derde podium van het festival moet tot 20.000 bezoekers kunnen ontvangen.

'Het is geen geheim dat we al een even dromen van een vierde podium', zegt organisator Herman Schueremans in een persbericht. 'Het Rock Werchterpubliek staat er internationaal om bekend zeer ontvankelijk te zijn, artiesten die goed bevonden worden stevig, vaak voor altijd, te omarmen. We gaan de muziekliefhebbers dik verwennen', maakt hij zich sterk.

Naast het nieuws over de locatie voegde Rock Werchter nog elf nieuwe acts toe aan de affiche: Ben Howard, James Bay, Alice In Chains, At The Drive In, The Vaccines, Stone Sour, George Ezra, Anne-Marie, PVRIS, IAMDDB en JP Cooper.