Rock Werchter kondigt The Killers aan als laatste headliner

The Killers zijn de hoofdact op de tweede festivaldag van Rock Werchter, vrijdag 6 juli. Dat kondigde de organisatie aan in een persbericht. Het is de derde keer dat de band er zal staan, na passages in 2007 en 2009. De band rond Brandon Flowers heeft zijn grootste hits al een tijdje achter zich liggen, maar maakte vorig jaar nog wel de nieuwe plaat Wonderful Wonderful.

Alle hoofdacts voor Rock Werchter 2018 zijn nu bekend. Op donderdag is dat Queens of the Stone Age, op zaterdag Pearl Jam en op zondag Arctic Monkeys. De volledige affiche tot nu toe ziet er zo uit

• Donderdag 5 juli: Queens Of The Stone Age, Gorillaz, The Script, James Bay, Marshmello, Alice In Chains, At The Drive In, The Vaccines, Black Rebel Motorcycle Club, Vince Staples, Anne-Marie

• Vrijdag 6 juli:The Killers, London Grammar, Snow Patrol, Ben Howard, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angus & Julia Stone, The Kooks, IAMDDB

• Zaterdag 7 juli: Pearl Jam, Jack White, Jack Johnson, Fleet Foxes, Khalid, MGMT, Stereophonics, Stone Sour, Petit Biscuit, JP Cooper

• Zondag 8 juli: Arctic Monkeys, Nick Cave And The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Eels, David Byrne, George Ezra, Fever Ray, Kaleo, Roméo Elvis x Le Motel, Rone, PVRIS