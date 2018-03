Rock Werchter 2018 kondigt laatste namen aan, van Noel Gallagher tot Parov Stelar

De affiche van Rock Werchter 2018 is rond. De organisatie presenteerde vrijdag 25 nieuwe namen om de line-up te vervolledigen.

Nieuw voor donderdag 5 juli zijn Rae Sremmurd, Craig David presents TS5, Little Simz, Gang Of Youths, Jade Bird en Otzeki. Het programma van vrijdag 6 juli wordt aangevuld met Air Traffic, Courteeners, Curtis Harding, Wolf Alice, Sam Fender en Isaac Gracie.

The Breeders, Jorja Smith, The Last Internationale, Durand Jones And The Indications en Emma Bale vervolledigen de line-up van zaterdag 7 juli. Noel Gallagher's High Flying Birds, Parov Stelar, Post Malone, Novastar, Albert Hammond Jr, Naaz, The Academic en Warbly Jets komen op zondag 8 juli naar het Festivalpark in Werchter.

In totaal zullen er nu 94 acts aantreden op Rock Werchter, meer dan ooit. Dat heeft te maken met The Slope, het nieuwe podium dat het festival introduceert. De grootste kleppers zijn Queens of the Stone Age, Gorillaz, Arctic Monkeys, The Killers, Pearl Jam en Nick Cave & The Bad Seeds.