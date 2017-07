Rechter: 'Drie geweigerde bezoekers mogen wel naar Tomorrowland'

In totaal kregen 37 mensen die tickets gekocht hadden voor Tomorrowland, te horen dat ze niet zouden mogen gaan, na een screening door de federale politie. In twee gevallen werd het negatieve advies naderhand opgeheven, maar voor de anderen was dat niet het geval. Drie mensen trokken daarop naar de Brusselse kortgedingrechter.

Daar voerden zowel hun advocaat als de advocaat van de Privacycommissie aan dat de screening en weigering disproportioneel was, en dat het niet kon dat de drie niet te horen kregen waarom ze geweigerd werden. 'De Brusselse kortgedingrechter heeft nu geoordeeld dat de politie geval per geval moest oordelen of iemand binnen mocht, maar in omstandigheden die de betrokkene toelieten de redenen voor een eventuele weigering te kennen', zegt mr Jan Temmerman. 'Dat de betrokkenen niet mochten weten waarom ze niet binnen mochten, was volgens de rechter disproportioneel.'

De drie eisers mogen zich nu toch aanbieden aan de ingang van het festival, maar ze moeten zich daar wel onderwerpen aan een nieuwe controle door de federale politie, die nog steeds de nodige veiligheidsmaatregelen kan nemen.