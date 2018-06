Rapper XXXTentacion op 20-jarige leeftijd doodgeschoten

Rapper Jahseh Dwayne Onfroy, beter bekend als XXXTentacion, is in de nacht van maandag op dinsdag Belgische tijd doodgeschoten toen hij een motorfietsenwinkel in South Florida verliet. Volgens CNN werden de kogels afgevuurd door twee mannen in een donker gekleurde SUV, die de zaak schijnbaar wilden overvallen. De rapper werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Hij werd 20 jaar.

XXXTentacion begon muziek te maken in 2014, op zijn zestiende, en was in eerste instantie vooral populair op Soundcloud. Het jaar erna bracht zijn doorbraakhit Look at Me! uit. De rapper werd naar eigen zeggen beïnvloed door artiesten uit verschillende genres, zoals Gorillaz, Tupac Shakur, Kurt Cobain en Papa Roach

Mishandeling van ex-vriendin

Tijdens zijn carrière werd hij meerdere malen gearresteerd, onder meer voor het plegen van een overval, zware mishandeling van zijn op dat moment zwangere ex-vriendin en huiselijk geweld. Ook op het moment van zijn overlijden hing hem een nieuwe straf boven het hoofd, voor het beïnvloeden van een getuige, meldt de Amerikaanse muzieksite Pitchfork.

De rapper kwam eerder dit jaar in opspraak nadat Spotify zijn muziek uit zijn eigen aanbevelingsalgoritme en afspeellijsten haalde vanwege de haatdragende inhoud. De streamingdienst draaide die maatregel na protest terug en plaatste bij zijn overlijden de boodschap: 'Rest in peace, XXXTentacion.'

De rapwereld reageert verslagen op het overlijden, van de artiest, die met zijn laatste album ? op 1 binnenkwam in de Amerikaanse Billboard-lijst. 'Ik heb je nooit verteld hoe hard je me inspireerde, maar dat deed je', tweette Kanye West. Volgens zijn collega Big Sean 'hebben we enkel nog maar een glimp gezien van zijn artistieke kunnen'. Kendrick Lamar, die eerder positief tweette over XXXTentacion, heeft nog geen reactie laten optekenen.