Radiozender Klara ontdekt onbekend nummer van Toots Thielemans

Espresso, het ochtendprogamma van Klara, gaat regelmatig op zoek naar bigbandmuziek in het VRT-muziekarchief. Tijdens die zoektocht dook per toeval een onbekend nummer op van Toots Thielemans.

Het gaat om Painted Faces, een nummer dat Thielemans in opdracht van de toenmalige BRT schreef, voor hemzelf als solist en begeleid door pianist Michel Herr. De compositie werd opgenomen in maart 1980, maar die opname verscheen nooit op plaat.

Daar kwam VRT-muziekarchivaris Ben Vanderweyden per toeval achter toen hij het nummer enkele jaren geleden zelf speelde op een tributeconcert voor Toots Thielemans. 'Na afloop sprak Bruno Castellucci mij aan', vertelt hij in een persbericht. 'Hij was jarenlang de drummer van Toots en had dit nummer nog nooit gehoord. Nu hebben we het nagevraagd en blijkt dat Painted Faces inderdaad nooit is uitgebracht.'

Zelfs Michel Herr, de pianist die meespeelde op de opname, was het nummer vergeten. 'Het is een nummer dat Toots en ik amper één of twee keer gespeeld hebben, ik was het zelfs vergeten. Een bijzonderheid dus', reageert hij.

Klara noemt Painted Faces 'een vintage Toots-song; poëtische eenvoud, lichtheid en melancholie'. Op de website van de radiozender kunt u het nummer zelf beluisteren.