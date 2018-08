Radioprogramma Duyster komt (even) terug op Leffingeleuren

Het is alweer drie jaar geleden Ayco Duyster en Eppo Janssen de luisteraars van Studio Brussel voor het laatst in weemoed onderdompelden met hun programma Duyster, gestileerd als duyster. . Voor de fans van de legendarische radioshow die nog steeds in rouw zijn, pakt festival Leffingeleuren uit met een primeur. Voor het festival laten Duyster en Janssen het programma namelijk nog één keer herleven in de kerk van Leffinge.

De twee zullen Duyster-muziek - ook vandaag nog steeds een begrip - draaien, maar verwelkomen ook live-artiesten, die daarnaast ook volledige concerten op het reguliere festivla spelen. Bert Dockx, frontman van Flying Horseman, speelt een sessie met werk uit zijn nieuwe plaat Transit. Ook The Bony King Of Nowhere komt langs, net als de Ierse Hilary Woods. Will Samson, een Brit die vaak een plekje kreeg in de Duyster-playlist speelt een volledig concert.

Ook de rest van de line-up van Leffingeleuren oogt mooi, met onder anderen Iceage, A Place To Bury Strangers, The Van Jets, Equal Idiots, Portland en Stikstof. Het festival vindt plaats van 14 tot en met 16 september. Het Duyster-podium is geopend op 15 september en is enkel toegankelijk voor mensen met een dag of combiticket. Alle info vindt u hier.