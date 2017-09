Radiohead kwaad nadat proces rond dode technicus is verdaagd

In 2012 overleed Scott Johnson, de drumtechnicus van Radiohead. Hij kwam om het leven toen het dak van het podium instortte waarop de band van Thom Yorke zou optreden. Nu heeft een rechter beslist om het proces te verdagen. Pas binnen een jaar kan de zaak weer worden opgepakt.

Het proces loopt onder meer tegen de ontwerper van het podium en Live Nation, de organisator van het concert. Die heeft altijd verzekerd dat ze alles in het werk heeft gesteld om de veiligheid van iedereen op het podium te garanderen. Live Nation vroeg eerder al om de zaak te seponeren omdat het proces te lang duurde.

'We zijn geschokt door deze beslissing.' reageert Radiohead op zijn Instagramaccount. 'Dit is een belediging aan de herinnering van Scott Johnson, zijn ouders en onze crew. Dit biedt geen troost of zekerheid dat dit soort ongeluk nooit meer zal gebeuren.' Thom Yorke vulde op Twitter aan dat 'woorden hem tekort schoten'. Ook Caribou., dat het voorprogramma zou spelen op de avond van de instorting, is teleurgesteld: 'Dit is complete bullshit.'

(As someone who was standing behind this stage when it collapsed and would have been on it an hour later...) This is complete bullshit. https://t.co/l0xC0VY1K1