Radiohead in het Nederlands: zo klonk Aarde aan Daan op Theater Aan Zee

Onder de noemer Jong Muziek geeft muziekclub De Zwerver andermaal vrij podium aan opkomend muzikaal talent op Theater Aan Zee. Vrijdag was het de beurt aan Aarde aan Daan om het Fort Napoleon te bedwelmen met hun Nederlandstalige 'dagdroompop' die refereert aan Radiohead, Bon Iver en Sufjan Stevens.

De spilfiguur van Aarde aan Daan - in 2017 winnaar van het Antwerpse Pallrock-muziekconcours en halve finalist van de Nekka-wedstrijd, dit jaar support-act van Willem Ardui van Blackwave- is Daan Hafkamp (zang, gitaar, elektronica), een naar ons land uitgeweken Amsterdammer. Maar live is dit meer dan een eenmanszaak: Mathijs Steels van Shht (synths, samples) en Samir Boureghda van The Girl Who Cried Wolf (gitaar, bas, elektronica) voorzien Hafkamps poëtische schrijfsels van bijpassende soundscapes.

Hoe Aarde aan Daan klonk in het Fort Napoleon ontdekt u hieronder. Wilt u méér, dan moet u wederom op Theater Aan Zee zijn op zaterdag 28/7 (22u30, Café Crayon) of zondag 29/7 (21u, KAAP/Vrijstaat O.).