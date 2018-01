De Britse rockband Radiohead beschuldigt Lana Del Rey van plagiaat. Haar song Get Free zou volgens Thom Yorke en co te veel lijken op Creep, het nummer waarmee Radiohead in 1992 doorbrak.





Del Rey bevestigde het nieuws op haar eigen Twitteraccount en stipt tegelijk aan dat Radiohead zélf ervan beschuldigd is dat Creep zou lijken op The air that I breathevan The Hollies uit 1974. Albert Hammond en Mike Hazlewood werden toen bij wijze van compromis erkend als medeauteurs van Creep.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018

De zangeres zegt op Twitter daarnaast dat ze Radiohead 40 procent van de uitgaverechten van Get Free heeft aangeboden, maar dat de band enkel tevreden is met de volle pot. Ook zegt Del Rey dat Radiohead naar de rechter is gestapt om zijn gelijk te halen.

Een woordvoerder van Warner/Chappell, de publisher van Radiohead, bevestigt in verschillende Angelsaksische media dat de band al sinds augustus aan het praten is met de entourage van Del Rey, maar ontkent dat de groep alle royalties van Get Free heeft gevraagd en dat Radiohead een rechtszaak heeft aangespannen.

'Het is duidelijk dat de strofes vanGet Free muzikale elementen gebruiken die teruggevonden kunnen worden in de strofes vanCreep en we hebben gevraagd dat dit erkend wordt, ten voordele van alle schrijvers vanCreep', vat de publisher zijn standpunt samen.