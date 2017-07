Raad van State: 'Milieuvergunning Sportpaleis moet herbekeken worden'

De Raad van State boog zich donderdagmiddag over een beslissing van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe (CD&V) over de milieuvergunning van het Sportpaleis, de Lotto Arena en Hospitality Center. Die vergunning kregen de zalen al in 2012 en dat voor een periode van twintig jaar, maar buurtbewoner Christiaan Stappaerts diende klacht in bij de minister. Schauvlieghe besliste daarop dat de Sportpaleis Group de vergunning mocht houden, maar extra voorwaarden kreeg opgelegd. Dat besluit heeft de Raad van State nu vernietigd.

