R.I.P. Eddie Clarke: gitarist van klassieke line-up Motörhead overleden

In de eerste versie van dit artikel stond dat Eddie Clarke de eerste gitarist van Motörhead was. Dit klopt niet: dat was Larry Wallis.

Woensdag overleed gitarist Eddie Clarke in het ziekenhuis aan een longontsteking. Hij werd 67. Clarke was het laatste lid van de klassieke line-up van Motörhead dat nog in leven was. In november 2015 was Phil Taylor al gestorven, zanger en bassist Lemmy Kilmister overleed zes weken later.

Clarke was van 1976 tot 1982 leadgitarist van Motörhead en volgde Larry Wallis op, de eerste gitarist die maar kort bij Motörhead actief was. Daarna verliet hij de band, onder meer omdat hij niet tevreden was over het album Iron Fist. Later zou hij muziek blijven maken, onder meer met de band Fastway. In 2014 speelde hij met zijn originele bandmakkers voor de laatste keer Ace of Spades.

Phil Campbell, die gitarist was van Motörhead toen de band in 2015 stopte, bewees zijn voorganger de laatste eer. 'Hij zal herinnerd worden voor zijn iconische gitaarriffs. Hij was een echte rock-'n-roller.'