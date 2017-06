Queens of the Stone Age lost nieuwe single (en komt in november naar het Sportpaleis)

Na lang wachten en teasen is de kogel door de kerk: het zevende album van Queens of the Stone Age komt eraan, en wel op 25 augustus. Het zal Villains heten en klinken 'als een panter in de bomen die uit het donker tevoorschijn komt', dixit frontman Josh Homme. De plaat werd geproducet door Mark Ronson, bekend van zichzelf en van zijn producties voor onder anderen Adele, Amy Winehouse en Bruno Mars.

Lees ook ons interview met Mark Ronson: 'Jezelf beter zien worden, daar zit een ongelofelijke schoonheid in'

De band maakte het nieuws zelf bekend via een trailer, geregisseerd door Liam Lynch. Daarin werd Homme aan de leugendetector gelegd en verklapte hij, naast de titel van de plaat, ook dat een van de nieuwe songs Feet Don't Fail Me getiteld is. Vanaf 2:00 hoort u er een fragmentje uit.

Intussen is er met The Way You Used To Do ook een eerste volwaardige single, en is bekend geraakt dat de Queens op 16 november naar het Sportpaleis in Antwerpen afzakken.

Villains is de opvolger van ...Like Clockwork uit 2013, maar in tussentijd hebben de Queens niet stilgezeten. Homme en Dean Fertita werkten samen met Iggy Pop voor diens album Post-Pop Depression, terwijl gitarist Troy Van Leeuwen de supergroep Gone Is Gone mee oprichtte. Het was trouwens Troy Sanders, ook van Gone Is Gone en van Mastodon, die in januari al zei dat QOTSA dit jaar nog een album zou uitbrengen. Ze hebben dus woord gehouden.