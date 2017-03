'Queens of the Stone Age is klaar met nieuw album'

Tien maanden nadat de stoere stonerrockers hun terugkeer naar de studio aankondigden, is de klus geklaard. Het nieuwe album van Queens of the Stone Age is een feit. Althans, dat laat acteur Dean Delrey blijken in een nieuwe episode van zijn podcast Let There Be Talk.

Delrey had onlangs Mark Lanegan te gast, voormalig QOTSA-lid en goed voor een vocale bijdrage op vorige langspeler '...Like Clockwork' (2013). Al werd Lanegan deze keer niet opgetrommeld door Josh Homme en co. 'I did not', zo repliceerde hij op de vraag of hij heeft meegezongen op de nieuwe plaat.

'Have you heard it?' vroeg Delray vervolgens. 'I know they've just finished it, I'm dying to hear it.'

Wetende dat Delrey goed bevriend is met de bandleden, gaat het hier zomaar om een kleine primeur. De kans lijkt dus niet onbestaande dat het nieuwe QOTSA-werkstuk binnenkort al in de rekken ligt.