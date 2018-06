Pusha T versus Drake: de tussenstand van de meest entertainende rapvete van het jaar

2011

Drake zit bij Young Money Entertainment, het label van Lil Wayne. Pusha T heeft al jaren ruzie met Wayne omdat die ooit een hoodie van zijn favoriete merk droeg. En dus samplet hij Drakes Dreams Money Can Buy in Don't Fuck with Me en rapt hij over 'sophomores actin' like they boss lords' wier 'swag don't match the sweaters'.





Drake houdt van sweaters.





Tussenstand: 1-0

2012

Daar is Pusha T opnieuw. Deze keer beledigt hij heel Young Money Entertainment in zijn Exodus 23:1.





Tussenstand: 2-0

2013

Drake verdedigt zijn baas en label in Tuscan Leather.





Tussenstand: 2-1

2016

Pusha T schakelt een versnelling hoger. In H.G.T.V. haalt hij Drakes ep So Far Gone door het slijk én insinueert hij dat Drake een ghostwriter gebruikt.





Drake reageert door Pusha's street credibility in twijfel te trekken in Two Birds, One Stone.





Tussenstand: 3-2

25 mei 2018

Daytona, het nieuwe album van Pusha T komt uit. Mét het nummer Infrared, waarin hij Drake vergelijkt met Trump en alweer verwijst naar die beruchte ghostwriter. De hel breekt nu écht los.





Drake lost Duppy Freestyle, een nostalgische terugblik op de door Pusha T gesigneerde microfoon die hij ooit op eBay scoorde. 'I had a microphone of yours but then the signature faded / I think that pretty much resembles what has been happening lately.' O, en hij stuurt een factuur van 100.000 dollar naar zijn rivaal voor 'promotionele hulp en het nieuw leven inblazen van zijn carrière'.

Tussenstand: 4-3

29 mei 2018

Pusha T lijkt met het nummer The Story of Adidon het gerucht van een buitenechtelijke zoon met voormalige pornoster Sophie Brussaux te bevestigen. 'Adonis is your son / And he deserves more than an Adidas press run, that's real / Love that baby, respect that girl / Forget she's a pornstar, let her be your world.' Op de cover: een oude foto van Drake met een blackface. Dat is raar. De fans van Drake kunnen daar niet om lachen.

Tussenstand: 5-3

30 mei 2018

Pijnlijke toevalstreffer: Pusha T heeft The Story of Adidon een dag voor Wereld-MS-dag gelost. In het nummer drijft hij de spot met de ziekte van Drake-producer Noah Shebib. De National Multiple Sclerosis Society laat in een statement weten dat 'multiple sclerosis, die wereldwijd meer dan 2,3 miljoen mensen treft, een vaak verkeerd begrepen ziekte is' en het dus 'zorgwekkend is dat zo'n aandoening reden tot spot is'. Doelpunt van Pusha T afgekeurd.





Drake benadrukt op Instagram dat de blackfacefoto een aanklacht tegen de portrettering van zwarten in de entertainmentwereld is.

Tussenstand: 4-4

Drake heeft een nieuwe diss track klaarstaan, maar houdt die (voorlopig) voor zich, op aanraden van mentor J. Prince. Kanye West moeide zich -- eindelijk! -- op Twitter: 'I've never been about beef. I'm about love.' Wordt vervolgd.