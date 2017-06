Pukkelpop kondigt onder meer Claptone, The Subs en blackwave. aan

Met een affiche waarop onder meer Mumford and Sons, The xx, en Editors en prijken, zag Pukkelpop 2017 er al goed uit, maar de organisatie heeft nog meer in de hoge hoed zitten. Zo kondigde ze voor donderdag 17 augustus de Duitse house-dj Claptone aan. Nog in de Boiler Room op die dag staan Limits en Mickey. Verder speelt ook blackwave. op donderdag.

Vrijdag speelt Russ, die oorspronkelijk voor donderdag stond aangekondigd, en Felix Pallas. Voor zaterdag werden Henri PFR, Tank and the Banga's en Full Crate aangekondigd, net als The Subs. Zij spelen een classics dj-set in het kader van Back To The Future, een project van Paul Kalkbrenner.

Ook voor de preparty op woensdag zijn er heel wat namen bijgekomen: TheColorGrey, Kenji Minogue, Laston & Geo, Skyve & Eva De Roo, Ilse Liebens , The Boiler Boys, Hush Hefner b2b Michael Midnight, Bafana en Goldfox b2b Joyhauser.