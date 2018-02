Pukkelpop hint naar komst Kendrick Lamar

Het is nog steeds wachten op de eerste namen van Pukkelpop 2018, maar er wordt uiteraard al volop gespeculeerd. Veel fans van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar vermoeden dat het festival hun idool als eerste artiest op de affiche zal aankondigen, vlak na zijn concert in het Sportpaleis dinsdagavond. Dat Lamar ook naar Lowlands komt, het Nederlandse festival dat met Pukkelpop overlapt, is voor hen een extra argument.

Nu lijken ze gelijk te hebben. Pukkelpop postte op hun Facebookpagina alleszins de cryptische status 'DAMN.', ook de titel van het laatste album van Lamar.

Pukkelpop vindt plaats van 15 tot en met 18 augustus. De ticketverkoop is nog niet begonnen.