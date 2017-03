Pukkelpop en Disco Naïveté halen Coely en The Sore Losers naar SXSW

Net als de voorbije twee jaren slaan Pukkelpop en de Belgische muziekblog Disco Naïveté de handen in elkaar op het befaamde South by Southwest showcasefestival in Austin, Texas, waar ze een eigen showcase mogen hosten. Op donderdag 16 maart verzorgen ze het muzikale programma in The Sidewinder, een prominente club op de centrale Red River Street.

Naast enkele internationale namen - waaronder Jamie Isaac, Casi en Flint Eastwood - treden ook de Antwerpse hiphop-queen Coely en de Limburgse rockers van The Sore Losers op.

'We gaan al meer dan 10 jaar naar SXSW om nieuwe bands te ontdekken en de muzikale trends te voelen. Mumford & Sons, dit jaar headliner op Pukkelpop, zagen we voor het eerst in zo'n kleine club in Austin', zegt Chokri Mahassine in een communiqué. 'Zowel bij Pukkelpop als Disco Naïveté staat de ontdekking van nieuw muzikaal talent centraal. Onze eigen showcase op het prestigieuze SXSW-festival is dan ook de ideale gelegenheid om beloftevolle nieuwkomers uit binnen- en buitenland in de spotlights te zetten!'

Vorig jaar maakten Oscar And The Wolf en Woodie Smalls nog de oversteek naar SXSW voor de 'Belgische' showcase-avond, het jaar voordien Vuurwerk en BRNS.

South by Southwest loopt van 10 tot 19 maart. (DB)