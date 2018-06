Pukkelpop brengt klassieke muziek naar de weide

De organisatie van Pukkelpop heeft aangekondigd wie de Marquee opent op donderdag 16 augustus, de eerste volledige dag van het festival. Dat is geen hiphopact of rockgroep, maar een klassiek orkest.

'We hebben al een paar jaar het idee om iets met klassieke muziek te doen', zegt organisator Chokri Mahassine. 'Toen Bram Meese van het Gentse Crossbones Trombone Collective contact met ons opnam, viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats.'

'Het enige muziekgenre dat quasi nooit aan bod komt tijdens de Belgische zomerfestivals is klassieke muziek. Als geschoold klassiek muzikant en muziekleerkracht vind ik dat uiteraard heel jammer',voegt Bram Meese eraan toe. Daar brengt zijn collectief nu dus verandering in. Samen met pianist en componist Jef Neve zullen zij werk van de Noorse componist en pianist Ola Gjeillo en de Oostenrijkse componist Anton Bruckner brengen, maar ook de avantgardistische update die Max Richter gaf aan Vivaldi's De vier seizoenen en eigen composities van Neve. In totaal zullen maar liefst 25 muzikanten de Marquee-tent te openen die middag.

Jef Neve heeft er zin in, vertelt hij in een persbericht: 'Ik heb een emotionele band met Pukkelpop. Om hier nu terug uitgenodigd te worden met een voltallig strijkorkest en een zotte bende trombonisten, dat is een droom die uitkomt. Dat klassiek ook de max kan zijn, zal heel snel duidelijk worden!'