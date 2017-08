Popster Taylor Swift getuigt voor rechter over aanranding

Maandag werden de acht juryleden aangesteld. Swift was op de zitting aanwezig, samen met haar advocaten.

De rechtszaak zou negen dagen duren. Alle partijen moeten alle zittingen bijwonen, Swift zou normaal dinsdag getuigen.

De zaak dateert van 2 juni 2013. Radiopresentator David Mueller zou de popster toen tijdens een fotosessie voor een concert, onder haar jurk bij de billen hebben gegrepen. De DJ, die de feiten ontkent, werd twee dagen later ontslagen bij het radiostation in Denver waar hij werkte.

Mueller startte twee jaar later een rechtszaak tegen de popzangeres, omdat ze verantwoordelijk was voor het verlies van zijn broodwinning. Haar management zou hebben aangedrongen op zijn ontslag. Volgens de DJ was één van zijn vrienden verantwoordelijk voor de handtastelijkheden.

Swift ging in de tegenaanval en spande op haar beurt een proces aan, dat maandag is gestart. De jury wacht een moeilijke taak: het enige "bewijs" is een foto op de website van TMZ, waarop enkel te zien is dat de DJ zijn hand achter de zangeres houdt.

De meervoudige Grammy-winnares vraagt 1 dollar symbolische schadevergoeding, maar ziet de zaak vooral als een voorbeeld naar andere vrouwen die het slachtoffer werden van handtastelijkheden.