Playlist: de beste oude blanke mannen voor op uw barbecue

Steely Dan

Wie ze zijn Al dertig jaar exclusief dé band voor saaie muzikanten en oude, grijze, blanke mannen die zweren bij de technische superioriteit van Steely Dans opnames. Nu plots de ideale achtergrondmuziek in uw favoriete cocktailbar.

De fans Daft Punk, Pharrell Williams, Questlove

Voor uw playlist Do It Again





The Doobie Brothers

Wie ze zijn Genoemd naar het minst coole woord voor joint. Qua credibiliteit zegt dat alles.

De fans Mac DeMarco

Voor uw playlist Long Train Runnin'





Michael McDonald

Wie hij is Een ex-lid van Steely Dan en The Doobie Brothers wiens grootste solohit u kent van de sample in Warren G en Nate Doggs Regulate. Werd een jaar of twintig lang enkel genoemd als punchline van een grap. Is momenteel de kaketoe onder de hippe vogels nadat Thundercat hem (en Kenny Loggins) meevroeg op het podium.

De fans Mac DeMarco, Thundercat, Grizzly Bear

Voor uw playlist I Keep Forgetting (Every Time You're Near)





Hall & Oates

Wie ze zijn Daryl Hall en John Oates, twee mannen met een talent voor geföhnde coiffures, Sven Vermant-baarden en karaokeklassiekers uit de jaren 70 en 80. Duiken momenteel op de soundtrack van élke film op. You can go for that.

De fans The Bird & The Bee, Phoenix, Connan Mockasin, Chromeo

Voor uw playlist Sara Smile, Maneater, Out of Touch, I Can't Go for That





Ned Doheny

Wie hij is De Sixto Rodriguez van de soft rock. Maakte in de jaren zeventig een paar obscure platen die enkel in Japan scoorden. Werd onlangs herontdekt en heruitgegeven, deze keer wél met succes.

De fans Gilles Peterson

Voor uw playlist Get It Up for Love





Rupert Holmes

Wie hij is Het onehitwonder achter Escape (The Piña Colada Song), dat een plotse revival kent. Serieus: dat nummer heeft vandaag meer plays op Spotify dan Let It Be van The Beatles.

De fans Star-Lord van Guardians of the Galaxy.

Voor uw playlist u mag twee keer raden.





Christopher Cross

Wie hij is De man achter Sailing, een nummer over zeilen met een roze flamingo op de hoes. Heeft trouwens op élke platenhoes een roze flamingo staan. Ultieme yachtrock voor hipsters.

De fans Will Ferrell, Mac DeMarco

Voor uw playlist Sailing