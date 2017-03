Perfume Genius kondigt nieuw album 'No Shape' aan (en lanceert eerste single 'Slip Away')

Fans werden al een poosje warm gemaakt met mysterieuze filmpjes en stukjes artwork die op sociale media werden gelost, maar nu is het eindelijk zover: Perfume Genius lanceert een nieuwe single en een bijhorende videoclip. Het muzikale alter ego van Mike Hadreas maakt bovendien van de gelegenheid gebruik zijn nieuwe, vierde album No Shape aan te kondigen, dat zal volgen op 5 mei.

Met Slip Away zet hij meteen de toon. De videoclip - geregisseerd door Andrew Thomas Huang - toont Hadreas en een mysterieuze vrouw die op de loop zijn voor twee enge mannen annex wezens, omgeven door een dromerige, schilderachtige en vooral campy setting.

Op het nummer laat Hadreas zich alvast een pak positiever uit dan op het bijtende, experimentele Too Bright, zijn vorige plaat, uit 2014. Waar hij toen nog vooral leek te strijden met zijn demonen en zelfhaat, lijkt hij nu eindelijk klaar om zichzelf te accepteren. 'You never have to hide', zingt hij hoopvol.

Alweer bevestigt hij zijn veelzijdigheid en groeipotentieel als muzikant én performer. De laatste zeven jaar ging hij immers van breekbare, schuchtere pianomuziek naar een grootser en gevarieerder muziekpalet.

Wie Perfume Genius aan het werk wil zien, kan maar beter op de afspraak zijn op vrijdag 18 augustus op Pukkelpop.