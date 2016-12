Pearl Jam en Tupac treden toe tot Rock & Roll Hall of Fame

Om verkozen en opgenomen te worden in het fameuze Hall of Fame-lijstje moet een artiest een eerste single of album hebben die minstens 25 jaar oud is.

Tupac Shakur bracht zijn eerste album, "2Pacalypse Now", uit in november 1991, maar werd vijf jaar later neergeschoten in Las Vegas. De hiphopper geldt nog steeds als een van de beste artiesten in zijn genre. Hij kwam sinds begin dit jaar in aanmerking voor een plaats in de Hall of Fame.

Ook Pearl Jam was voor het eerst kandidaat om de lijst te vervoegen. De groep was niet bereikbaar voor commentaar, maar in mei van dit jaar verklaarde gitarist Mike McCready aan Rolling Stone dat hij de nominatie een hele eer vond.

Voor Joan Baez kwam het nieuws als een verrassing. "Ik heb mezelf nooit beschouwd als een rock & roll-artiest", zei ze in een persmededeling. "Maar als deel van de folkmuziekbeweging die in de jaren 60 een grote invloed had op de rockrevolutie, vind ik het een grote eer om nu deel uit te maken van de Rock & Roll Hall of Fame."

Andere laureaten voor de Hall of Fame zijn onder meer de Amerikaanse rockgroep Journey, die tientallen miljoenen albums hebben verkocht tijdens de afgelopen 40 jaar, evenals de Britse rockformaties Yes en Electric Light Orchestra. De inhuldigingsceremonie zal op 7 april plaatsvinden in het Barclays Center in New York.