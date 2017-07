Parket start gerechtelijk onderzoek naar overval op zanger Pro-Pain

Op de Facebookpagina van Pro-Pain doet de band haar verhaal. Zanger Gary Meskil en de overige muzikanten zouden normaal gezien vrijdagavond een show spelen in het Roeselaarse café De Verlichte Geest en waren voordien in Brussel. Daar werd Meskil driest overvallen. Volgens de Facebookboodschap gingen de dieven aan de haal met Meskils geld, kredietkaart en paspoort. Vervolgens sloegen ze hem met een ijspriem. Meskil werd met verschillende breuken in zijn gezicht en kaak naar het ziekenhuis gebracht.

Intussen is zijn toestand gestabiliseerd, maar toch moest naast de show van vrijdag ook die van zaterdag, in het Duitse Osnabrück, geannuleerd worden.

De band zei in haar Facebookpost al dat de politie de identiteit van enkele verdachten kent én dat er 'meer dan één wapen' in beslag werd genomen. Inmiddels is het Brusselse parket een rechtelijk onderzoek naar de overval gestart, zo meldt Bruzz, maar er is voorlopig nog niemand opgepakt.