Paradise City wordt stilaan volwassen: 'Een paar jaar geleden lokte je met duurzaamheid geen bezoekers'

De voorbije drie edities leek Paradise City zich vooral te profileren met culinaire hoogstandjes en duurzaamheid. Dat is dit jaar niet anders: het gefilterde kraantjeswater vloeit rijkelijk in de herbruikbare bekers, single use plastic is er ook na Mei Plasticvrij persona non grata, het menu is zo goed als volledig vegetarisch en kamperen kun je er doen in een gerecycleerd tentje.

