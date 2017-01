Oscar And The Wolf speelt op Rock Werchter

Op vrijdag 30 juni speelt Oscar And The Wolf op Rock Werchter. De band rond Max Colombie speelde in 2014 en 2015 al op het festival, telkens in The Barn. Op welk podium de groep nu zal spelen is nog niet bekend. Het is de eerste Belgische band die voor Rock Werchter 2017 wordt aangekondigd.

In nauwelijks een paar jaar tijd en met amper één album onder de arm, Entity, is de elektropopband een van de grootste acts in België geworden. In 2017 volgt het tweede album van Oscar And The Wolf.

Oscar And The Wolf deelt de tweede festivaldag voorlopig enkel met Radiohead. Op 29 juni deelt Imagine Dragons de affiche met Kings of LeonenArcade Fire. Op zaterdag 1 juli wordt er metSystem Of A Down,Blink-182en headlinerLinkin Parkstevig gepunkrockt. Van zondag 2 juli kennen we twee acts,Alt-Jen afsluiterFoo Fighters.