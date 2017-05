Oscar and the Wolf dropt onverwacht nieuwe single

Het festivalzomer heeft heel wat moois in petto van Oscar and The Wolf. De band speelt op Rock Werchter, de Lokerse Feesten, Down The Rabbit Hole en Tomorrowland.

Nu is er al een opwarmertje voor die concerten én voor de langverwachte tweede plaat. De band rond Max Colombie dropte namelijk een nieuwe single, So Real.

Wie de zomerfestivals moet missen, kan ook nog tickets kopen voor twee Sportpaleisconcerten op 27 en 28 oktober.