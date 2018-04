Ophef in Nederland over 'Belgische' pretband Gestapo Knallmuzik

In de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen is beroering ontstaan over het concert van de pretband Gestapo Knallmuzik op het festival Mama's Pride volgende maand. De groep, die zichzelf als Duits voordoet, maar opereert vanuit de Kempen, treedt er op tussen onder meer Baloji, Blackwave en Yungblud.

De lokale partij Samen Politiek Actief (SPA) had ernstige bedenkingen bij het optreden, omdat de bandnaam associaties met de nazi's oproept. Volgens het plaatselijke blad De Limburger stelde de fractie zich de vraag of een groep met zo'n naam thuishoort op een door de gemeente gesubsidieerd festival, dat daarnaast de week na de nationale dodenherdenking plaatsvindt.

Fans van de band weten dat de groep met de aparte naam geen kwaad in de zin heeft. Gestapo is een samenvoeging van lettergrepen uit Gerald, Stanny en Potrick, de voornamen van de vaders van de groepsleden. Dat komt aan bod in de pas verschenen documentaire Deutschpop en wordt ook door bandmanager Gino De Vos bevestigd aan De Limburger.

Het gemeentebestuur besliste uiteindelijk om niet in te grijpen. 'Dit is een toonaangevend festival met gevoel voor goede programmering voor een breed publiek en oog voor talent', zegt de woordvoerder. 'Zoals is uitgelegd, verwijst de naam naar de vaders van de bandleden en verder nergens naar.'