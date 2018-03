Op zoek naar Meg: waarom niemand weet waar de drumster van The White Stripes is

Onder de titel Desperately Seeking Meg publiceerde het Britse blad Q in december vorig jaar een zeven pagina's tellend verslag van een poging om Meg White op de radar te krijgen, de drumster en naast Jack White het enige andere groepslid van The White Stripes. Een zoektocht die noodgedwongen via oude vrienden en kennissen verliep, want interviews weigert Meg al jaren - voor zover ze die al ooit heeft gegeven. Bondige conclusie: Meg woont in Detroit, heeft honden, speelt graag Trivial Pursuit en leidt een rustig leven. Tot daar de rock-'n-roll!

Nochtans: 'Meg is, in heel veel opzichten, de beste muzikant met wie ik ooit zal samenspelen', verklaarde Jack White in 2009.

Gedurende de hele rit van The White Stripes zou Meg zich de kritiek dat ze een hopeloze amateur was blijven aantrekken

Om het ware gewicht van die uitspraak te kunnen inschatten dient wellicht vermeld te worden met wie Jack White in zijn goedgevulde carrière zoal muziek heeft bedreven: Loretta Lynn, Alicia Keys, Beck, The Rolling Stones, Bob Dylan, Beyoncé, Elton John, Nas, Jay-Z, Wanda Jackson en A Tribe Called Quest. Namen die stuk voor stuk in tegenspraak lijken met de expliciete adjectieven die steevast voor de drumstijl van Meg White werden opgeworpen. Van 'zorgeloos' en 'primitief' tot 'slordig' en 'stuntelig' - natuurlijk was het net daarom dat Jack alleen met háár The White Stripes wilde oprichten. Megs spel - compleet bevrijd van pretentie, elke mep een waarheid uit een kindermond - verhoogde de dynamiek van zijn gitaarwerk zoals geen klasbak dat had gekund.

Zelf heeft Meg White het nooit zo gezien. Gedurende de hele rit van The White Stripes, die duurde van 1997 (toen de twee nog getrouwd waren) tot 2011, zou ze zich de kritiek dat ze een hopeloze amateur was blijven aantrekken.

En sindsdien? Leek Jack Whites ex - ze scheidden in 2000, na bijna vier jaar huwelijk - door een zwart gat opgeslokt. Muziek heeft Meg White na The White Stripes niet meer gemaakt. In 2005 trouwde ze wel met gitarist Jackson Smith, zoon van Patti en Fred 'Sonic' Smith. De ceremonie vond plaats in Jack Whites achtertuin. Maar ook dat huwelijk strandde in 2013.

Voor de eerstvolgende gelegenheid waarbij The White Stripes nog eens zullen samenspelen, hoeft u dus nog niet naar de bookmaker te hollen. Drie jaar geleden liet Jack White in een chat via zijn website weten: 'Nope... That time is gone.'

Nou ja, Jack White wordt dit jaar 43, Meg 44. De gemiddelde levensverwachting van de Amerikaan is 78. Een voorzichtig gokje dan.