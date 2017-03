Op de set van de nieuwe Vive La Fête-clip: 'Dit is een janettennummer'

Na een radiostilte van drie jaar is er weldra You can sleep in my bed, de catchy nieuwe single van Vive La Fête. Knack Focus zocht Danny Mommens en Els Pynoo op tijdens de opnames van de bijbehorende clip, in een Lynchiaans theehuisje in Oostende.